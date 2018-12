Skoleleder efter formodet børnelokker-episode: Sådan har vi orienteret børn og forældre

Midtfyn: Fredag morgen blev eleverne på Brobyskolernes afdeling i Allested-Vejle orienteret om, at en 10-årig dreng torsdag eftermiddag blev forsøgt lokket med slik til at følge med en fremmed mand.

Også på Brobyskolernes afdeling i Brobyværk er der blevet snakket om episoden, forklarer skoleleder Søren Hillers. Orienteringen skete på opfordring fra Fyns Politi, som har modtaget yderligere to anmeldelser om børn, der er forsøgt lokket med af formentlig den samme mand.

- Vi har skrevet ud til alle forældre og orienteret dem om, at der har været en episode. Til morgensamlingen på skolen i Allested-Vejle blev eleverne også orienteret. Så har vi været i dialog med Fyns Politi, om der var andet, vi skulle gøre, og de så gerne, at vi også orienterede eleverne her i Brobyværk, forklarer Søren Hillers.

Det skete fredag middag.

- Vi sørger for at svare på alle spørgsmål, og det er især i de må klasser, at børnene kan blive lidt urolige. Men der skal også lyde en stor ros til forældre, for jeg kan høre, at mange allerede har haft den her samtale med børnene om, hvordan man skal agere, hvis man møder sådan én, forklarer Søren Hillers og tilføjer:

- Så der har ikke været panik i øjnene, men der var lige nogle, som ville vide, om han havde været inde på skolen, oplyser Søren Hillers.

Trods den alvorlige hændelse understreger skolelederen vigtigheden af, at man bevarer en rolig dialog.

- Vi har snakket om, hvad gør man, hvis det sker, og at noget af det bedste, man kan gøre, er at gå i en indkørsel og ringe på hos dem, der bor der. Så vi har forholdt os lidt praktisk til det, siger Søren Hillers, hvis telefon står åben 24 timer i døgnet.

- Forældrene er velkomne til at ringe, hvis de usikre på noget, eller børnene er urolige, forklarer Søren Hillers.