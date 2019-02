Skolefolk bekymrede over sparekrav i Faaborg-Midtfyn: - Det er meget dramatisk

Der er fyresedler på vej til flere ansatte på Faaborg-Midtfyns folkeskoler. Skolelederne har hver fået et beløb, som kommunen kræver, at der effektiviseres for - og det vil betyde afskedigelser, lyder det.

Fællesstillidsrepræsentanter i kommunen har tidligere kaldt kommunens effektiviseringer for besparelser, fordi de netop mener, at det vil gå ud over borgerne i sidste ende - hvilket effektiviseringer i kommunens forstand ikke må. Effektiviseringer betyder nemlig, at arbejdet blot skal udføres hurtigere og smartere.

- Vi prøver alt det, vi kan, for at være effektive, så det er ikke nemt at se, at vi kan hente det andre steder, end hvor det betyder noget. Det er udfordring, hvis jeg skal sige det mildt, siger Flemming Mortensen fra Broskolen.

- Det er meget dramatisk det her. Nu regner vi på, hvilke konsekvenser det har for vores skole, og det ser ikke godt ud. Det får konsekvenser for, hvordan vi kan drive skole fremadrettet, siger Per Midtgaard, skoleleder på Nordagerskolen i Ringe.

I sidste uge varslede ledelsen i Opvækst og Læring, der er ansvarlig for skoler og børnepasning, at der skal nedlægges mellem seks og ti stillinger på kommunens skoler, og skolelederne har fra centralt hold hver fået et beløb, som de finde i deres budgetter.

Politikerne i Faaborg-Midtfyn har vedtaget, at kommunen skal effektivisere - det vil sige skabe hurtigere og smartere arbejdsgange uden at forringe serviceniveauet - for 30 millioner om året. Alle effektiviseringer i 2018 blev imidlertid ikke udmøntet, og det betyder, at kommunen i 2019 skal effektivisere for samlet set knap 39 millioner kroner.Ledelsen er i disse dage i fuld gang med at finde ud af, hvor og hvordan der skal effektiviseres. Den proces er lige nu længst i afdelingen Opvækst og Læring, som skal effektivisere for minimum 9,15 millioner kroner. 3,8 millioner af dem skal findes i "bedre faglig planlægning" på skoleområdet, og som har fået ledelsen til at varsle nedlæggelse af seks til ti stillinger på de faaborg-midtfynske skoler.

Beløb på halve millioner

- Du kan ikke effektivisere på skoleområdet, uden at det opleves som en besparelse, siger Per Midtgaard fra Nordagerskolen og bakkes op af sin skolebestyrelsesformand Mette Haugaard Frederiksen.

- Man kan ikke skære så mange stillinger væk, uden det giver serviceforringelser. Det ved man godt politisk, at det må have den konsekvens.

- Er du bekymret på elevernes vegne?

- Jeg er bekymret for skolens output, men vi har jo ikke set konsekvenserne endnu. Jeg ved bare, at hvis der skal fyres, så kommer vi til at mangle de hænder, siger formanden.

På Tingagerskolen er skolebestyrelsesformand Signe Ladegaard Harder mere rolig.

- Faktum er, at vi har vidst det i et års tid, at vi stod foran de her effektiviseringer. Vi reagerede på det for et år siden, så vi står ikke og skal spare noget nu, siger hun og roser kommunen for ellers generelt at prioritere skolerne langt hen ad vejen.

Nordagerskolen skal effektivisere for 500.000 kroner, mens Broskolen skal finde 685.000 kroner, fortæller skolernes ledere. Det er beløb, som koster stillinger, lyder det endvidere.

På Nordagerskolen rammer en række andre besparelser også, og det betyder, at skolen reelt skal skære flere millioner.

- Derfor bliver det ret dramatisk for os. Men jeg vil ikke sige mere. Jeg er nødt til at informere personalet først. Det skal de ikke læse gennem avisen, siger Per Midtgaard.