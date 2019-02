Skole starter babyrytmik i Nr. Lyndelse

Nr. Lyndelse: Nr. Lyndelse Friskole starter onsdag 20. februar et hold med babyrytmik.

Det sker, efter at friskolen har erfaret, at der i området er stor efterspørgsel efter aktiviteter for forældre/børn, og i dag skal man blandt andet til Årslev, hvis man vil til babysalmesang.

Skolen har sat sine to musiklærere på og inviterer alle til gratis at komme sammen med deres babyer og mindre børn til nogle timer med musik, sang, rytmik og bevægelse.

Der er kaffe/te på kanden, og forældrene er velkomne til at blive bagefter til samvær.

For tilflyttere er det også en god måde at lære andre at kende på, lyder det fra arrangørerne.