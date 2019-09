Skole og børnehave lukket efter tragedie: Barn død af bakterieinfektion

Gislev: En tragedie har ramt børnehaven Solstrålen, der er en del af Gislev Friskole.

Et barn fra børnehaven er død efter en infektion med en sjælden E coli-bakterie, der kan være giftig for nyrerne, og som kan føre til nyresvigt.

Ifølge skoleleder Maja Kvist døde barnet på sygehuset af akut nyresvigt.

Hele onsdagen var både friskolen og børnehaven lukket som følge af situationen, og også i dag holdes der lukket.

- Det er klart, at når der er en smitsom bakterie hos et barn, der har sin gang hos os, træffer vi de foranstaltninger, vi finder rigtigst. Vi valgte at lukke både børnehuset og skolen onsdag for at danne os et overblik over situationen, forklarer Maja Kvist og tilføjer:

- Efterfølgende valgte vi at få et professionelt firma til at desinficere hele institutionen, bare for at være på den sikre side.

På grund af den alvorlige situation har skolen været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er vigtigt at understrege, at Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi har været i dialog med, ikke fandt det nødvendigt at lukke institutionen. Styrelsen har sendt et brev ud til alle forældre om bakterien, og hvordan forældrene skal forholde sig. Og styrelsen forstår vores beslutning om at lukke og rense institutionen, siger Maja Kvist, som også tilføjer, at det ikke er sandsynligt, at bakterien kommer fra en kontakt med institutionen, og at der ikke er andre kendte tilfælde end hos det barn, som blev ramt af det dødelige nyresvigt.

- Det er en meget sjælden udvikling af denne bakterie og endnu mere sjældent, at den har en fatal udgang. Der er meget få tilfælde i hele Europa, oplyser Maja Kvist.

Et vigtig spørgsmål er selvsagt, om andre børn og voksne i eller omkring børnehaven og friskolen kan være i risiko for at være eller blive smittet med E coli-bakterien. Og derfor har skolelederen sat mange kræfter ind for at holde forældrene informerede.

- Vi holder forældrene orienterede og sørger selvfølgelig for, at alle børn, der udviser de mindste symptomer bliver sendt hjem og til lægen. Derudover er vi meget opmærksomme på god håndhygiejne hos børn og voksne. Det har vi jo altid, men i den næste tid har vi selvfølgelig et øget fokus både her i institutionen og med vejledning til hjemmene om god håndhygiejne, forklarer Maja Kvist, som også har samarbejdet tæt med Faaborg-Midtfyn Kommune om situationen.

- Selvom vi er en friskole, bliver vi behandlet virkelig godt af kommunen, der stiller alle former for beredskaber til rådighed. Der er jo også en sorgbearbejdelsesproces, vi har stort fokus på. Det er voldsomt for både børn og voksne, at noget sådan sker, siger Maja Kvist.