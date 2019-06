Faaborg: Nyeste skud på stammen af butikker i Faaborg er Skitsehandlen, som kunsthistorikeren Theis Vallø Madsen i efteråret åbnede i GaleRiget i Bøjestræde.

Men pladsen i det lille galleri er blevet for trang, og fredag i forbindelse med kulturnatten åbner Theis Vallø Madsen et selvstændigt galleri på Torvet 3 i Faaborg i lokalet, der ligger lidt nede ad Tårngade.

Selv om han stadig går og indretter den nye butik, satser han på, at galleriet kan byde gæster indenfor fredag klokken 15.

- Jeg kalder det en smugåbning, for vi er ikke helt færdig med at indrette lokalet. Det kan godt være, at der stadig ligger lidt ledningsstumper på gulvet, men sådan må det være, siger han.

I butikken/galleriet kommer han til at præsentere et pænt udvalg af de mange hundrede originale skitser, som han har til salg.

- Jeg har jo mange forskellige typer skitser lige fra 1800-tallet frem til i dag - her kan jeg vise bredden i udvalget, siger han.

Satsningen sker også, fordi han har mærket en øget købsinteresse for skitserne, som han har samlet sammen over en længere periode.

- Det betød virkelig meget at gå fra kun at være en webshop, til at folk kunne komme ind i GaleRiget og se tingene, siger Theis Vallø Madsen.

Butikken kommer også til at sælge en række kunstplakater, som han selv har designet og produceret. Typisk små originale skitser, der er blevet forstørret op og farvelagt.

- Jeg vil også gerne løbende lave arrangementer og udstillinger med forskellige kunstnere. Det her lokale giver mulighed for at have en stor del af samlingen hængende og samtidig lave den slags, fortæller han.