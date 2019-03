Skatere i Årslev inviterer alle til en tur på brættet

Årslev: Lørdag 30. marts indvier Årslevs kulturhus Polymeren sin nyrenoverede skateboard-hal med et skaterevent, som er åbent for alle. Først på dagen kan man prøve egne evner af på brætterne, og om eftermiddagen deltager seje skatere fra hele landet i en konkurrence om, hvem der er bedst på brættet.

Om formiddagen fra kl. 10-12 står instruktører fra Batiste Co klar til at undervise alle, der måtte have lyst til at prøve kræfter med at stå på skateboard. Man kan låne både skateboard og sikkerhedsudstyr på dagen.

Fra kl. 13 er der tilmelding og opvarmning til eftermiddagens konkurrence, der løber af stablen fra kl. 14 til 18. Her deltager skatere fra hele landet. Efter konkurrencen er der fri skate frem til kl. 21.