Skaf 40.000 - eller luk på mandag: Borgerne støtter redningsaktion for økologisk Faaborg-cafe

Faaborg: Der skal skaffes 40.000 kroner, ellers må Flow Sustainable Living lukke på mandag. Sådan ser situationen lige nu ud for Kamilla Johnsen, der driver Faaborgs økologiske café og butik i Torvegade, Flow Sustainable Living.

De økonomiske vanskeligheder skyldes blandt andet misforståelser omkring indskud, lyder det i et Facebook-opslag. Misforståelsen betyder, at pengene skal rejses på ganske få dage.

"Vi er meget ulykkelige over situationen og har så mange nye ting og tiltag på tegnebrættet, som gerne skulle gøre Faaborg endnu mere fantastisk og attraktiv for både borgere og turister. Men vi har brug for jeres hjælp nu," skriver familien Johnsen i opslaget og understreger, at alle andre muligheder af afprøvet.

De opfordrer kunderne til at donere store som små beløb via mobilpay, mobilisere netværk eller købe en andel af forretningen, og samtidig sætter parret en hel dag med tømrerhjælp for 26.500 kroner på auktion. Simon Johsen, Kamilla Johnsens mand, driver virksomheden Johnsens Byggeservice. Pengene fra auktionen går ubeskåret til Flow Sustainable Living.

- Jeg har det ad helvede til for at sige det ligeud. For mig handler det ikke bare om, at jeg har åbnet en butik for at tjene nogle penge. Der ligger en masse personligt i det for mig. Det er vores hjertebarn, siger Kamilla Johnsen, der ikke ønsker at uddybe misforståelserne omkring økonomien.

- Vi har forsøgt alt, hvad vi kunne komme i tanke om. Vi har kontaktet vores eget netværk, kommunen, banken. At bede folk om hjælp på den her måde er klart det mest grænseoverskridende, jeg har gjort i mit liv. Det føles som at løbe nøgen ned ad gågaden. Det er et desperat forsøg på at løse et desperat problem.