Skær fra gadelampe var 'brand' i lastbil på havnen

Faaborg: Brandvæsenet rykkede onsdag aften ved 20-tiden ud til færgelejet på havnen i Faaborg, hvor der var melding om brand i en lastbil.

Men det viste sig nu, at der var tale om falsk alarm, oplyser indsatsleder ved Beredskab Fyn, Claus Nørsøller. Det var derimod lyset fra gadelamper, som fik det til at ligne, at der var ild i presenningen på en lastbil.

- Det regnede og blæste på det tidspunkt, og skæret fra lampen har gjort, at anmelderen, der boede lidt længere oppe ad gaden, har troet, at det var ild, siger indsatslederen.

- Så vedkommende var lidt flov over at have ulejliget os. Men hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt, lyder det fra Claus Nørsøller.