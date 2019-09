Sjælden trubadur giver koncert i Ryslinge

Ryslinge: Ryslinge Sognekirke er torsdag 19. september kl. 19 ramme om en koncert med Hans Jørn Østerby,

Han har næsten 40 år bag sig som trubadur og en sjælden evne til at skabe en ramme af varme og nærhed, når han med sine gode historier og egne tankevækkende sange formidler det dybe i livet.

En kirkekoncert med Hans Jørn Østerby er en rejse med både høj latter og stille eftertanke. Den jyske trubadur har spillet og optrådt over det meste af landet med afstikkere til udlandet.

Han har sunget for volontører i Israel, for NATO-soldater i Bosnien og på skoler og i kirker i Liberia. Desuden har han to gange været på turné på Færøerne, og to gange har han optrådt i USA, hvor han har lavet en stribe børneforestillinger og skolekoncerter.