Sjælden oplevelse: Se en bøgetræskrone blive sprængt i luften

Svanninge Bjerge: Hvordan mon det egentlig ser ud, når kronen på et 100 år gammelt bøgetræ bliver sprængt i luften?

Det er jo nok et spørgsmål, de færreste af os går rundt og stiller særlig tit, men svaret kan du faktisk få lørdag eftermiddag i Svanninge Bjerge.

Bikubenfoden sætter nemlig sprængstof til et par bøgetræskroner i den naturkanoniserede idyl, og publikum er inviteret med til at besigtige sprængningen.

Men hvorfor overhovedet sætte sprængladninger på to af skovens gamle træer? Jo, de er såmænd ikke gamle nok.

- Naturen mangler træruiner for at fungere godt som leve- og ynglesteder for svampe, insekter og fugle, så vi hjælper den lidt på vej, forklarer skovfoged og naturformidler Sanne Frederiksen, der har ansvaret for det daglige tilsyn med det 600 hektar store område.

Det lyder lidt drastisk, at der må tages sprængstoffer til hjælp, men på den måde bliver effekten den samme, som hvis naturen selv havde sendt en kraftig storm eller et lynnedslag mod de to bøgetræer.

Bikubenfonden overtog området i 2005 og har siden skruet ned for skovdriften og op for vildskov for at fremme autenciteten og biodiversiteten, så man få et mere naturtro indtryk af, hvordan landskaber ville se ud, hvis ikke vi mennesker gik og blandede os så meget.

Men hjælp fra Sanne Frederiksen & co. skal Svanninge Bjerge altså have, ellers går det for langsomt til, at nutidsmennesket vil få den slags naturoplevelser.

- Hvis vi havde ventet 200 år, ville nogle af træerne af sig komme til at se ud, som de to bøgetræer, vi sprænger kronerne af, men vi mangler hule træer til blandt andet flagermus og spætter, og vi vil jo gerne gøre vores til, at vi lever op til FN's verdensmål om at bekæmpe tab af biodiversitet, forklarer skovfogeden.

Publikum er altså inviteret med til en oplevelse af de mere sjældne, når sprængstofeksperter går løs på kronerne. Man skal møde på Knagelbjerg, en grusvej, der løber ind i skoven fra Nyborgvej. Her vil der cirka en kilometer inde ad vejen være parkeringsmuligheder langs skovvejen. Man skal bare køre, til man ser skilte eller personale.

Sørg for at være der i ordentlig tid inden klokken 14. Af sikkerhedsgrunde går følget i samlet trop ind til sprængningstedet, hvor der selvfølgelig er en sikkerhedszone. Tag fornuftigt fodtøj på og sørg eventuelt for høreværn til børn. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.