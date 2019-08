Sjælden dansk-ungarsk musikoplevelse i Faaborg

Faaborg: Det bliver en ganske særlig - og sjælden - musikalsk begivenhed, når Faaborgkoret får besøg af det ungarske kvindekor Gizella Nöikar fra Veszprem og byder på en dobbeltkoncert fredag 16. august kl. 16 i Helios Film- & Kulturhus.

Gizella Nöikar har solister med og vil spille, synge og fortælle om den ungarske musiktradition.

Ved koncerten kan man både opleve de to kor hver for sig og sammen, ligesom solisterne, en pianist og en sanger, vil have forskellige indslag. Borgmester Hans Stavnsager byder gæsterne velkommen.

Dobbeltkoncerten er et resultat af Faaborgkorets udlandsrejse i 2018, der gik til Budapest. Her medvirkede det fynske kor i en velgørenhedskoncert i Veszprém sammen med det lokale kvindekor Gizella Nöikar. Trods sproglige vanskeligheder blev det et meget vellykket møde, hvor kvindekoret selvfølgelig blev inviteret til Faaborg.

De ungarske sangere erklærede straks: Vi kommer, fortæller faaborgsangerne i en pressemeddelelse.