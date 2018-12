Sigtet for afpresning: To mænd varetægtsfængslet i fire uger

Faaborg-Midtfyn: To mænd blev tirsdag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg varetægtsfængslet i fire uger.

De to mænd er sigtet for afpresning af en tredje person - også en mand, oplyser anklager ved Fyns Politi, Lise Dyrby Nielsen.

Hun kan ikke oplyse yderligere i sagen, da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

- Det er ikke hensigtsmæssigt, at det kommer ud offentligheden, hvad der er sagt i retten, forklarer Lise Dyrby Nielsen, som dog oplyser, at de to mænd blev varetægtsfængslet for at sikre, at de ikke kan påvirke sagens efterforskning.

Ifølge oplysninger fra Retten i Svendborg, forud for grundlovsforhøret, er overtrædelsen af straffeloven begået i blandt andet Faaborg-Midtfyn Kommune.