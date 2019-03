Siger op efter 10 måneder: Bibliotekschef træt af administrativt arbejde

For mange budgetter og administrativt arbejde betyder, at Jesper Vognsgaard siger farvel til bibliotekerne og musikskolen i Faaborg-Midtfyn. Allerede mandag starter han i nyt arbejde.

Faaborg-Midtfyn: Fredag er sidste arbejdsdag for Jesper Vognsgaard, biblioteks- og musikskoleleder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Han kom til kommunen for 10 måneder siden efter halvandet års tid som chef for Kulturmaskinen i Odense. Men arbejdet på bibliotekerne og musikskolen har budt på lidt for mange budgetter og lidt for meget administrativt arbejde, og det får nu den 51-årige chef til at forlade kommunen.

- Det er helt udramatisk, og vi er vældig gode venner, siger han om sin snart tidligere arbejdsgiver.

- Det handler om, at jeg nok ikke er landet på den helt rette arbejdsmæssige hylde, så nu har jeg valgt at sadle om. Jeg blev ansat som leder af biblioteket, og efter et par måneder fik jeg også musikskolen. Sådan to institutioner giver en masse administration, for så er der ikke bare ét budget, men to, og ikke bare ét personalemøde, men to. Og så synes jeg, at jeg kommer langt væk fra den kreative og skabende kulturmand, som jeg også er.