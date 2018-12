- Vi har valgt at afskaffe afgange svarende til de aller seneste natafgange, fordi vi kan se ud fra passagertallene, at de afgange ikke blev anvendt i en sådan grad, at det gav økonomisk mening at fortsætte med dem. Vi skal tilbyde natbuskørsel i det omfang, det kræver. Men det er dyrt at køre natbuskørsel, og de sidste afgange er meget lidt benyttet, fortæller Carsten Hyldborg Jensen og understreger, at der løbende er diskussioner i den kollektive trafik om, hvorvidt natbusser overhovedet skal tilbydes, men at man hos Fynbus vælger fortsat at lade det være et tilbud, så folk i byen ikke skal køre i egen bil.

Fynbus skærer nemlig en tredjedel af de fynske natbusafgange væk. I præcise tal forsvinder 12 ud af 38 fynske natbusser, der kører natten til lørdag og natten til søndag. På de fleste natbuslinjer er det den sidste natbusafgang, som skæres væk, og det betyder for eksempel, at sidste afgang fra Odense mod Kerteminde ikke længere vil være klokken 4.11 men klokken 2.39.

Den ændrede køreplan, der gælder fra 13. januar 2019 betyder et reduceret antal af natafgange. Her er en oversigt over natafgangene efter den nye køreplan: Nyborg-Odense: 2 afgange - seneste 01.55 (afgang 03.26 sløjfet) Odense-Nyborg: 2 afgange - seneste 02.50 (afgang 04.20 sløjfet) Kerteminde-Odense: 2 afgange - seneste 02.11 (afgang 03.41 sløjfet) Odense-Kerteminde: 2 afgange - seneste 02.39 (afgang 04.11 sløjfet) Assens-Odense: 2 afgange - seneste 01.27 (afgang 02.56 sløjfet) Odense-Assens: 2 afgange - seneste 02.54 (afgang 04.23 sløjfet) Bogense-Odense: 2 afgange - seneste 02.50 (afgang 03.36 sløjfet) Odense-Bogense: 2 afgange - seneste 02.50 (afgang 04.20 sløjfet) Otterup-Odense: 2 afgange - seneste 02.24 (ingen sløjfede afgange) Odense-Otterup: 2 afgange - seneste 02.50 (ingen sløjfede afgange) Faaborg-Odense: 1 afgang - seneste 00.28 (ingen sløjfede afgange) Odense-Faaborg: 1 afgang - seneste 01.25 (ingen sløjfede afgange) Faaborg-Nyborg via Svendborg: 2 afgange - seneste 02:47 (afgangene 01.47 & 03.47 sløjfet) Nyborg-Faaborg via Svendborg: 2 afgange - seneste 02. 31 (afgangene 03.31 & 04.29 sløjfet)

Et spørgsmål om udbud og efterspørgsel

Beslutningen om at skære en tredjedel af natbusserne væk har opbakning hos Fynbus' bestyrelsesformand, Morten Andersen, der også er borgmester i Nordfyns Kommune. Han mener, at det drejer sig om at finde den mest bæredygtige løsning for de økonomiske midler, der er til rådighed med det ansvar, busselskabet har.

- I bund og grund handler det om at tilpasse budgettet, som regionerne fordeler til den kollektive trafik. Eftersom vi har et underskud, der skal dækkes bedst muligt, giver det mest mening at tilpasse budget og køreplan, således at ændringerne går udover så få personer som muligt. Og der viser passagertallene, at det er de seneste natafgange, siger Morten Andersen.

Fynbus-formanden mener også, at det er et spørgsmål om troværdighed, og at et ophobende underskud ikke ville være bæredygtigt på den lange bane.

Udover den økonomiske forklaring mener formanden også, at busselskabet er fri for skyld, hvis ændringerne møder kritik. Det er ganske enkelt et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

- Vi ved godt, at de fjernede afgange påvirker passagerfleksibiliteten. Men det svarer jo til, at man lukker børnehaver, fordi man ikke anvender dem. Ingen børn - ingen børnehave. Det samme gælder for natbusserne, lyder det fra Morten Andersen.

Han kan godt forstå, at de færre natbusser betyder en større bekymring blandt forældre, hvis unge får sværere ved at komme hjem fra byen, men han mener ikke, at det kan være Fynbus' ansvar. Det ansvar ligger hos forældrene.

Det er ikke lykkedes avisen at få adgang til passagertallene, da Fynbus' økonomiafdeling holder juleferie.