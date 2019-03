Shopping Faaborg: Nyt stort ja til fusion

Faaborg: Shopping Faaborgs medlemmer har sagt ja til at fusionere med foreningen Vores Faaborg og Egn med henblik på sammen med turistforeningen og erhvervslivet at forene kræfterne om at udvikle Faaborg.

Det skete på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag morgen, hvor 25 stemmeberettigede var mødt frem. Afgørelsen krævede kun et simpelt flertal, men samtlige fremmødte stemte for fusionen.

På den ordinære generalforsamling for 14 dage siden var der også stort flertal for fusion, men der var ikke mødt medlemmer nok frem til, at der kunne opnås det nødvendige 2/3-flertal af samtlige medlemmer.

Vores Faaborg og Egn er stort set også klar til at byde Shopping Faaborg indenfor i varmen. Den ordinære generalforsamling på Klinten tirsdag aften var imidlertid ikke tilstrækkelig fremmødestærk til at træffe så stor en beslutning, så også her skal der en ekstraordinær generalforsamling til at få formalia endelig på plads. På den vedtages så de nye vedtægter, der blandt andet betyder at bestyrelsens udvides fra syv til ni personer.