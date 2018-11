Shitstorm: Egeskov afviser Facebook-kritik fra vrede gæster

Lysfesten Luminis på Egeskov Slot skulle have været en magisk aften med lys og gode oplevelser. Istedet blev det for nogle en aften med dårlig udsyn og kø gennem hele parken.

- Besøgsrekord er ikke en succes, når de besøgende har haft en dårlig oplevelse pga. for mange mennesker. I burde undskylde. Og så burde I have gået en runde selv, ude og inde, og reageret på situationen, hedder det i en af kommentarerne på Facebooktråden .

De fremhæver aftenen som noget positivt, men mange af os, der kom langvejsfra, fik altså ikke meget ud af det. Rekordbesøg bør ikke være et mål i sig selv - det er den gode oplevelse, der tæller. Jeg har været på en del festivaler, hvor der har været mere styr på tingene end der var her.

Hver tredje fortæller om dårlig oplevelse

En tredjedel af de 147 kommentarer giver udtryk for negative oplevelser.

En af de personer, der føler, hun ikke fik den oplevelse, hun blev lovet, er Michelle Bech Hansen. Hun var taget til Egeskov Slot med sin familie hele vejen fra Aarhus for at opleve julemarkedet og lysfesten. Oplevelsen var imidlertid alt andet end et lyspunkt:

- Der var simpelthen så mange mennesker den dag, at vi kun kunne se, hvad der lige hang af lys over os selv. Vi stod over en time i kø for blot at komme ind, og det var næsten ikke bedre på den anden side af indgangen. Køen var så slem at den dækkede knapt halvvejs rundt om søen, fortæller Michelle Bech Hansen. Hun beretter yderligere, at familien også skulle stå i kø for blot at komme ud igen klokken 19.00. Her blev den blev mødt af en rend af mennesker, der frustreret ventede på selv at komme ind.

Udover sin egen dårlige oplevelse stiller Michelle Bech Hansen sig uforstående over for, at Egeskov stolt annoncerede deres rekordbesøg på Facebook:

