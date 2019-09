Senioridræt for fuld musik i Årslevhallen

Årslev: - Vi er så heldige, at Velux Fonden har hjulpet os med at finansiere et nyt musikanlæg. Så når sæsonen begynder onsdag 18. september kl. 10 er det for fuld musik til fælles opvarmning. Derefter kan man frit vælge mellem badminton, bob, bowls, petanque, gymnastik og tæppecurling. Den sidste halve time er der mulighed for at svinge træbenene til folkedans, lyder det i en pressemeddelelse fra Senioridræt. Senioridræt er under kyndig ledelse af Betty Andersen og Karen Marie Grøftehauge.

- Gør noget godt for dig selv - kom til senioridræt. Der er plads til alle, lyder opfordringen.

/EXP