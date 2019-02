Seniorer fra hele øen strømmede til træf i Horne

Horne: På en regntung, blygrå og halvtrist torsdag formiddag var der i hvert fald ét sted på Fyn, hvor der var tørt og rart og hyggeligt: Hornehallen.

Her mødtes næsten 60 badmintonspillere til ældretræf torsdag formiddag med Horne Senioridræt som vært.

- Vi spiller jo selv hver torsdag formiddag fra 9.30 til 11.30, men så er vi derudover med i et samarbejde i DGI-regi, hvor vi mødes med andre foreninger til træf engang imellem, fortæller Erik Nøhr, der var med til at arrangere træffet.

Der var livlig trafik på vejene mod Horne, for der kom deltagere fra seks andre klubber fordelt over en stor del af øen: Allesø, FKS Højby, Korup, Nr. Broby, Næsby, Vindinge - og selvfølgelig Horne Senioridræt.

Vi snakker om spillere i alderen +60, og hele atmosfæren var så hyggelig og familiær, at man næsten gik og glædede sig til, at man engang kommer op i den kaliber - og har tid til at spille badminton en grå torsdag formiddag.

Træffet begyndte allerede klokken ni, hvor deltagerne blev parret to og to, så de kom til at møde spillere fra andre foreninger. Og så blev der ellers spillet hele formiddagen. Træffets sociale indhold kulminerede med en fælles middag klokken 13.30.

Horne Senioridræt er en selvstændig forening, der "kører sit eget løb", som Erik Nøhr siger. Der er 44 medlemmer i alderen fra 60 år og opefter. Den ældste er 84 år. Normalt kommer der omkring 30 til den ugentlige træning torsdag formmiddag.