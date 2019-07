Seniorer dystede om Kværndrupmesterskaber

Kværndrup: 17 borgere stillede op, da Seniorcenter Egebo i Kværndrup for tredje år afholdt Kværndrup Mesterskaber i følgende discipliner: ringspil, udebowling, petanque, langspil og ballondart.

Vejret var i top og hele arrangementet kunne afvikles udendørs, mens der blev grinet, hygget og heppet. Det skete mens saft og kaffe blev konsumeret i en lind strøm. Hele arrangementet blev afsluttet med rundstykker, harmonikamusik, diplom - og medaljeoverrækkelse.

Vindere af ringspil: Jørgen Skov og Jonna Ljungberg. Udebowling: Helle Kristensen og Per Hindsgaul. Petanque under 70 år: Otto Kjellerup og Karina Jensen. Over 70 år: Allan Hansen og Margit Henriksen. Langspil: Karen Sørensen og Knud Hansen. Ballondart: Alex Hansen og Lissi Christiansen.

Andre udmærkelser: Bedste tilskuere: Marianne Sørensen, Arent Harris og Lis Sørensen. Mest deltagende: Lars Emil Birkemose. Deltagelse i bowling: Peter Bølle.