Faaborg: Erhvervsmanden, mentoren og mæcenen, Ole Billum, fik hædersprisen, "Årets Faaborg og Bedst Egnede," da Vores Faaborg og Egn fredag samlede 100 festdeltagere på Hotel Faaborg Fjord.

Billum kunne ikke selv være til stede ved festen, som foreningen, han en periode har været fungerende formand for, arrangerede, for han er på en længe planlagt tennisferie i Tyrkiet.

Hans kæreste, Malene Lembke Kniep, fik imidlertid dessiner hjemmefra, og i løbet af formiddagen havde hun overrasket kæresten med et tændt mobilkamera, så hun kunne beame en filmstribe til Faaborg, og så fik publikum alligevel en hilsen med fra den lidt befippede prismodtager.

- Jeg synes ikke, jeg gør noget særligt, men jeg er glad og stolt over at være med til at sætte ting i gang, og sådan en pris forpligter til at gøre endnu mere og bedre, sagde Ole Billum blandt andet.

Den 50-årige maleruddannede Ole Billum har tjent en formue på ejendoms- og virksomhedsinvesteringer, og de senere år har han sat mange af sine penge i projekter i hjembyen. Han har hjulpet nye virksomheder i gang, bygget tennishal, etableret et mediehus, arrangeret kulturelle events, og så har han været med til at opbygge den synergiskabende forening, Vores Faaborg og Egn.

I hovedkategorien Årets Faaborg og Bedst Egnede, var han i hård konkurrence med to af byens andre store igangsættere, Henrik Poulsen og Jan Valbak.

I alt var blev det uddelt otte priser. En af dem, der på forhånd var stor interesse omkring, var "Årets Kunstner", hvor billedskulptør Keld Moseholm var nomineret sammen med illustrator Oliver Streich og musikerparret Harald Haugaard & Helene Blum.

- Det er som at sætte Maryl Streep sammen med en lokal amatørskuespiller. Selvfølgelig skal prisen gå til Keld Moseholm, motiverede jurymedlem Jim Lyngvild.

Ydmyge Keld Moseholm, snart 83, sagde, at han havde ønsket prisen skulle gå til en af de to andre.

- For jeg elsker dem begge, sagde han rørt.

Festivallen Avernax blev kåret som "Årets Event", mediehuset Det Rigtige Faaborg som "Årets Øjenåbner", JK El som "Årets Håndværker", Provianten i Dyreborg som "Årets Butik", Helios Film og Kulturhus som "Årets forening", og Ø-hop som "Årets Attraktion".