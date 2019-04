Selvlært fotograf vinder fotokonkurrence: - Det betyder rigtig meget for mig, at andre ser mine billeder

Pædagogmedhjælperen Johnny Vejen Kristensen har vundet Ringe Biblioteks fotokonkurrence "Mit Hemmelig Midtfyn". - Det er rart, at folk synes, at det man går og laver er godt, siger vinderen, der er selvlært fotograf.

Ringe: 45-årige Johnny Vejen Kristensen fra Ringe har arbejdet som pædagogmedhjælper i Kværndrup på Tre Ege Skolen de sidste ni år - men han har også en anden passion, han nu er blevet hædret for. Han har nemlig vundet Ringe Biblioteks fotokonkurrence "Mit Hemmelige Midtfyn".

- Det er jeg super glad for. Det var nogle gode billeder, der var sendt ind, så det er jo altid rart, at folk synes, at det man går og laver er godt. Der er jo stor forskel på, om ens familie, synes man er god, eller om det er andre folk, der også synes, det er godt. Det er sjældent, man hører, man har taget et dårligt billede, når det er far, mor eller ens kæreste, der kommenterer - så får man altid lidt mere positiv kritik, end hvis man har vist sit billede på nettet, siger han og tilføjer:

- Det betyder rigtig meget for mig, at andre ser mine billede. Det er altid rart at høre kommentarer fra andre - hvad enten det er positivt eller negativt, så man kan lære af det. Det betyder rigtig meget.

Vinderbilledet er taget ved Sallinge Å i udkanten af Ringe på naturstien mellem Ringe og Korinth, oplyser Johnny Vejen Kristensen.

- Der er en opsat bænk ved åen, så man kan sidde og nyde vandets rislen og fuglens kvidren. Det er en lille oasen nær centrum, siger han.