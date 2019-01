Ringe: Fra et uaflåst udhus på Mellemager i Ringe så en eller gerningsmænd deres snit til at stjæle seks juleuroer med tilhørende tomme æsker. Det er sket i perioden den 2. januar klokken 17 til 3. januar klokken 17, oplyser Fyns Politi.

I samme tidsrum var et par solbriller af mærket Gucci i en uaflåst bil tilsyneladende for fristende for en eller flere gerningsmænd. Solbrillernes retmæssige ejer kunne i hvert fald konstatere, at brillerne var væk. De lå en blå Ford Fiesta årgang 2017 personbil, oplyser Fyns Politi.