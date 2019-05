Se videoen: Nøgenbader på Heartland ødelægger enormt kunstværk

Fredag klokken 17 udspillede der sig lidt af en scene på Heatland Festival.

I søen mellem Talkfield området og Prxjects scenen skete der pludselig noget. En nøgen mand sprang i vandet og svømmede ud mod det store kunstværk, som stod i midten af søen.

Her ville han af ukendte årsager kravle op på skulpturen, med det resultat at hele opsætningen røg i vandet.

Da nøgenbaderen nåede i land blev han hurtigt fanget af adskillige vagter, som førte ham bort.

Det har ikke været muligt at få mere af vide om mandens motiv eller de følgende konsekvenser.

Efter episoden roede to mænd ud i en gummibåd for at besigtige skaderne. Da de kom ind igen, blev det overhørt, at kunstværket ikke bare lige sådan kunne rejses igen. Der var sket store skader. Der blev derudover fortalt, at værket var vurderet til 100.000 kroner.

Det skæbnesvangre øjeblik blev fanget på video af Josefine Christina.