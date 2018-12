Se video og billeder: Julen lyser atter op hos Kirsten og Kjeld

Julen har stor betydning for Kirsten og Kjeld Johansen, og det kan ses inde og ude hos dem på Vinkelvej i Ringe. Her svinger mange lige forbi for at se juleudsmykningen.

- Vi får dejlige tilbagemeldinger på det, og det er skønt, for julen betyder meget for os, siger Kirsten Johansen.

Alderen har gjort, at Kirsten har forbudt ham at kravle helt op i toppen på huset med en lyskæde, men det kan ikke umiddelbart ses. Huset på Vinkelvej lyser op og oser af julestemning, som det har gjort i mange, mange år.

- Det startede som en konkurrence på vejen, hvor naboerne også pyntede op uden for, og så kom der mere og mere til. De andre er flyttet, men vi har gjort det siden, siger Kjeld Johansen og lader forstå, at det med julebelysningen i år er lidt mindre end normalt.

Folk stopper op

For Kjeld Johansen begynder forberedelserne allerede i november for, at det lys- og julepyntede hus kan være klar 1. søndag i advent.

- Folk stopper op, når jeg begynder at gå uden for og pynte op og de fortæller, at de er glade for, at vi gør det, siger den 77-årige, som i december skaber et hus, der får mange til at lægge vejen forbi.

- Vi kan se, at bilerne standser udenfor, og at der bliver filmet og taget billeder. Der har også været nogen fra Svendborg, smiler Kirsten Johansen, mens store julemænd i vinduerne hilser nysgerrige blikke velkommen.

For den indendørs julebelysning er mindst lige så imponerende som den uden for. Både på skabe, reoler, på gulvet, i vinduer, på væggen - ja overalt - pryder store og små nisser. Selv på toilettet har nissen fået plads og vidner om en familie, hvor julen har en betydning.

- Det har den gjort i alle de 55 år, vi har været sammen, siger Kirsten Johansen og lader forstå, at det samme var tilfældet, da de selv var børn.

- Vi klippede al julepynten selv, og min mor var også god til at pynte op. Jeg var lykkelig, hvis jeg fik en gave, for det var ikke sikkert, at vi fik det, siger Kirsten Johansen og byder på en hjemmebagt julekage.

Også Kjeld Johansen er vokset op med at klippe julepynt selv.

- Vi satte pris på at være sammen om noget, og det var specielt i julen. Og det er nok det, vi har taget med til vores børn, siger Kjeld Johansen.