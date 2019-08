Se video fra demonstration: Dagplejere strejker med slagsange, bannere og boller

Ringe: Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er ikke tilfredse. De vil ikke ned i løn for det samme arbejde.

Det er hovedbudskabet, da 140 dagplejere onsdag har besluttet sig for at strejke og i stedet demonstrere på gader i Ringe og foran rådhuset.

Dagplejerne har brugt morgenen på at lave bannere og spise boller formet som hænder ligesom FOAs loga. Fra tidligere demonstrationer i forbindelse med samme lønkonflikt har dagplejerne skrevet en slagsang, som også bliver sunget for fuld udblæsning gennem byen. Den går på melodien "I en kælder sort som kul". I stedet synger dagplejerne "I har taget vores løn, nej, hvor er vi sure".

Konflikten handler om, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil sløjfe en række tillæg, som for den enkelte dagplejer kan betyde flere tusind kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune og FOA Sydfyn besluttede ellers at genoptage forhandlingerne i går. Men det har de 140 dagplejere ikke meget tiltro til.

- Vi vil gerne vise, at vi mener det alvorligt. Vi vil ikke finde os i at skulle gå ned i løn. Nok er nok, lyder det fra Faaborg-dagplejeren Dorthe Schlander, der taler på vegne af alle dagplejerne.

Dagplejernes tillidsrepræsentanter og FOA Sydfyn var fra morgenstunden også mødt op for at bede dagplejerne om at komme tilbage på arbejde. Strejken er nemlig overenskomststridig.

- Men det er vi ligeglade med, siger Dorthe Schlander.

Det er endnu uvist, om dagplejerne fortsætter strejken i morgen.

Fyens.dk følger sagen...