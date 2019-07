Se tallene: Så ofte pjækker politikerne i Faaborg-Midtfyn

- Det er selvfølgelig problematisk, når politikere har et betydeligt fravær. Kommunalpolitikere er en væsentlig del af ledelsen af en meget stor organisation, og deres opgave er at være til stede og repræsentere befolkningen. Det kan de jo ikke, når de ikke er til stede, siger hun.

Mange politikere har travlt, og nogle gange går det ud over de officielle møder i kommunens politiske udvalg og i kommunalbestyrelsen. Enkelte politikere er store syndere, når det kommer til fravær. Og det kan være et problem, hvis politikerne ikke er på deres pind, siger Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

Faaborg-Midtfyn: Når politikere vælges ind i kommunalbestyrelsen, forventer de fleste borgere angiveligt, at politikerne passer deres politiske arbejde. Men hvordan går det egentlig med at møde op der, hvor der kan gøres en forskel? Avisen har samlet tallene.

I grafikken kan du se præcis, hvor meget politikerne i Faaborg-Midtfyn har været fraværende eller delvist fraværende. Alle tal er indsamlet fra samtlige referater i alle de seks politiske udvalg samt kommunalbestyrelsesmøderne. Sammenlagt er der tale om 143 møder. Fraværet er opgjort således, at politikerne får fravær fra møder, hvor de enten ikke er kommet, er kommet sent eller er gået for tidligt. Derfor dækker tallene over møder, hvor politikerne har været fraværende eller delvist fraværende.

Hvad viser tallene?

Statistikken viser, at der er store udsving i politikernes evne til at møde op, når der er udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder. Der er en tydelig tendens til, at politikerne er langt bedre til at møde op, når der er indkaldt til et kommunalbestyrelsesmøde fremfor et udvalgsmøde.

10 ud af 25 politikere har intet fravær i kommunalbestyrelsen, hvor kun fem har magtet det samme i udvalgene. Desuden er den gennemsnitlige fraværsprocent meget lavere i byrådet i modsætning til udvalgene.

Socialdemokraten Tanja Kromann Clausen er samlet set den politiker, der oftest bliver væk. Det er især, fordi hun ofte udebliver fra udvalgsmøder i Teknik- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Her præsterer hun at udeblive, komme for sent eller gå tidligere fra mere end en tredjedel (37,14%) af de møder, hun er indkaldt til.

De positive historier skal finde i Dansk Folkeparti og hos borgmester Hans Stavnsager (S).

DF-politikerne Åge Priisholm og Anne Møllegård Mortensen har begge formået at score nul procent i fravær. Det samme har Hans Stavnsager.