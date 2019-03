Se på kortet: Her kan du samle affald på søndag

Faaborg-Midtfyn: 1638 dåser uden pant, 320 dåser med pant og 2319 kilo affald. Så meget lykkedes det faaborg-midtfynboerne at indsamle i 2018, da der var landsdækkende affaldsindsamling i regi af Danmarks Naturfredningsforening. Faktisk var Faaborg-Midtfyn den fynske kommune, der samlede næstmest affald, kun overgået af Odense. Og den store opbakning glæder lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening Birgit Bjerring.

På søndag er der igen arrangeret affaldsindsamlinger over hele kommunen.

- I starten var det lokalafdelingen (Danmarks Naturfredningsforening, red.), der arrangerede affaldsindsamlinger et par steder i kommunen. Men med årene har flere og flere aktører budt ind med deres egne arrangementer, og der er rigtig mange, der gerne vil gøre en indsats for at holde deres lokalområde pænt, siger hun.

Hun glæder sig også over, at flere skoler i ugen op til affaldsindsamlingen er ude at give et nap med.- Jeg vil gerne give en cadeau til de lærere, der tager temaet op. Det er vigtigt, at vi bliver mindet om den her problemstilling, og børn er tit meget modtagelige for den slags og kan også holde os voksne lidt i ørerne, siger hun.Birgit Bjerring oplever, at der i den offentlige debat i disse år er meget fokus på miljø, klima og genbrug.- Vi har endnu til gode at opleve, at mængden af affald, som vi samler sammen ved indsamlingen, bliver mindre. Men det kan jo også skyldes, at folk er blevet bedre til at komme og være med til at samle, og at vi derfor ender med flere kilo. Men mit håb er da, at det fokus, der er på miljøet, på sigt vil afspejle sig i mængden af affald i naturen, siger hun.