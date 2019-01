Se oversvømmelseskortet: Stormflod i Faaborg bliver langt værre end først ventet

Faaborg: "Så er situationen ændret betydeligt. Vi har fået melding om, at der skal lægges 15 centimeter til DMI's prognoser. Det betyder, at der kan forventes 1,63 meter over daglig vande".

Sådan lyder det på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside, hvor der løbende opdateres omkring situationen med den ventede stormflod og dertilhørende oversvømmelser onsdag eftermiddag.

Kommunen oplyser samtidig, at der dermed kan forventes vand i Havnegade, ved Færgevej og op mod Faaborg Museum.

Bliver denne vandstandsstigning en realitet, når stormfloden op på næsten samme niveau som den, der ramte 4. januar 2017.

Ved stormfloden i 2017 kæmpede Line Klivager og en række frivillige for at holde vandet ude i Faaborg Røgeri Café på havnen, mens soldater fra Skive Kaserne og Beredskabet blandt andet pustede en kæmpe stor vandspærring op i Østerbrogade og kæmpede for at holde vandet ude af Faaborg Museum.

Fyens.dk følger situationen i løbet af dagen. Har du et tip til os? Skriv gerne på mawr@fyens.dk.