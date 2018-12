Se en padde: Flere penge til Avernakø-natur

Avernakø: Hører du til dem, der nyder den uberørte natur på den vestlige del af Avernakø, er der udsigt til, at du kan få mere at glæde dig over, for nu udlægges yderligere 3,3 hektar landbrugsjord til naturformål.

På den vestlige del af Avernakø findes uberørte strandenge og vandhuller, der blandt andet giver gunstige levevilkår for sjældne padder som klokkefrø og stor vandsalamander. Det gør der blandt andet, fordi EU-støttede naturprogrammer er med til at holde området fri for landbrugsdrift, og nu er der altså opstået mulighed for at udvide området med yderligere 3,3 hektar.

Den såkaldte ekstensivering af landbrugsjorden kommer til at koste 270.000 kr., men det er der kommunal dækning for på kommunens grønne anlægsbudget.

Kommunen arbejder pt. på at etablere et sammenhængende stiforløb samt fugletårn, shelters og madpakkehus på Avernakø. I samarbejde med ejeren er det foreslået at dele af dette stiforløb vil går hen over det nye naturområde, så mange vil få glæde af det.