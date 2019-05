Se de flotte billeder: Magiske øjeblikke på Heartland

Yoga Vesterbro guider kærligt til blide yoga øvelser under Heartland Festival, og til de første 100 er der måtter. Ellers kan man medbringe sin egen. Der er tre yogasessioner dagligt under Heartland Festival på Egeskov Slot. Foto: Sugi Thiru

Heartland åbner dørene for årets festival på Egeskov Slot torsdag den 30. maj 2019. The Good, The bad &The Queen med Damon Albarn i spidsen spiller på Greenfield Stage.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)