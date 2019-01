Se de flotte billeder: 19-årig faaborgenser kommer helt tæt på naturen med sit kamera

Casper Krohn fra Nab er naturfotograf og vil gerne slå et slag for, at vi passer på naturen og de dyr, der bor i den.

Nab: Engang sad Casper Krohn i et lille telt i frostvejr i 12 timer og ventede på en ørn, der aldrig dukkede op. Sådan er livet som naturfotograf. Omkring 300 dage om året er han ude med sit kamera for at tage billeder af dyr i deres rette elementer. En hobby, som han nu vil gøre til en levevej. Oftest er han ude i en seks-syv timer ad gangen, hvor han - skjult i camouflagenet - venter på det helt rigtige tidspunkt til at få et pletskud i kassen. Han har fotograferet ræveunger, isfugle, kronhjorte, hugorme, fasaner, rådyr og meget mere. - Jeg føler mig enormt priviligeret, at jeg får lov til at opleve de her ting. At sidde stille så længe, så jeg bliver en del af naturen. Når man går en tur, så opdager man ikke alt det, der sker. Men sidder du stille bare en halv time, så begynder fuglene at lande ved siden af dig, og harerne kommer hoppende, siger han. Han har dog også et budskab, som er en del af drivkraften i hans arbejde. - Jeg vil fortælle, at vi skal beskytte vores natur og dyrene, der lever i den, så de fremtidige generationer også kan opleve den. For eksempel det sorte egern, som lever her i Faaborg. Det er stort set udryddet alle andre steder i Danmark. Hvis ikke vi gør noget for at beskytte det, så forsvinder det, lyder det fra den 19-årige fotograf.

Sådan kommer du selv i gang med naturfoto Casper Krohn giver her et par gode råd til, hvordan du selv kan komme i gang med at fotografere dyr i naturen.- Tålmodighed er det allervigtigste. Hvis du sidder stille længe nok, sker der ting og sager rundt om dig. Jeg sad på et tidspunkt og ventede foran en rævegang. De kommer frem, når solen går ned. Og pludselig kommer en lille ræveunge løbende lige forbi mig. Det er nok en af de vildeste oplevelser, jeg har haft, siger han.



- Vær tilfreds med det udstyr, du har. Du behøver ikke gå ud og investere i en hel masse til at begynde med. Nogle køber det dyreste dyre og når aldrig at finde ud af, hvordan man bruger det, og hvad det kan. Mindre kan også gøre det.



- En god måde at komme i gang på kan være at fodre fugle i haven. Om du så vil sidde i skjul eller stikke kameraet ud ad vinduet, det bestemmer du selv. Men det er en let måde at komme i gang.

- Det var solnedgang, og jeg sad endnu engang og ventede foran rævegraven, da en hvalp kommer løbende direkte mod mig på engen. Det er en af de vildeste oplevelser, jeg har haft, fortæller Casper Krohn. Billedet er taget i en skov ved Diernæs. Foto: Casper Krohn

Vokset op i naturen Casper Krohn har altid holdt meget af at være i naturen. Hans mor foreslog ham i barneårene at tage et kamera med ud, men han blev ikke umiddelbart grebet af det. - Men jo mere jeg fotograferede, desto sjovere syntes jeg, at det var, fortæller han. For fire-fem år siden begyndte Casper Krohn at blive mere seriøs omkring sin hobby, og da han droppede ud af landsbrugsskolen, besluttede han, at han ville gøre naturfotografiet til en levevej. Casper Krohn er vokset op på en gård i Nab sammen med sin mor, far og to søstre. Der bor han stadig. - Jeg har altid været meget ude. Min far og jeg var på flere daglige ture rundt i mark og skov, da jeg var barn, og jeg er opdraget til at have respekt for naturen. Min mor var spejder, så der fik jeg også en masse med fra. - Jeg husker, at hvis jeg havde haft en dårlig dag i skolen som barn, så gik jeg ud i skoven, og så var jeg glad igen, når jeg kom hjem. Jeg stresser fuldstændig af ude i naturen, og sådan har jeg det stadig. Vi bor midt i noget af den flotteste natur. Jeg kommer meget i blandt andet skoven ved Diernæs og Svanninge Bakker, siger han.

I Jægersborg Dyrehave fotograferede Casper Krohn denne kronhjort, som brølede for at kæmpe om retten til hunnerne. Foto: Casper Krohn

Fokus på ulven Casper Krohn er selvlært, da der ikke findes nogen uddannelse som naturfotograf. - Jeg overvejede på et tidspunkt at tage en fotografuddannelse. Men det der med at fotografere mennesker siger mig ikke noget. Så hvorfor skulle jeg bruge en masse kræfter på at gøre det, når det ikke er det, jeg vil, siger han. For et par år siden henvendte han sig til biblioteker og fotoklubber landet over, hvilket førte til, at han har udstillet sine billeder flere steder, og i 2018 holdt han sit første foredrag. Senest har han holdt foredrag i Naturama i Svendborg. - Det er måden at gøre det på, hvis jeg skal leve af det. Jeg skal ud og gøre opmærksom på det, jeg laver. I 2019 har han planer om at bruge noget tid på et projekt om ulve i den danske natur. Det skal gerne munde ud i en bog og måske en dokumentar. - Planen er at få nogle gode billeder og fortælle nogle gode historier fra ulvens verden. Ja, ulven tager nogle får engang imellem, men størstedelen af det, den tager, er hjorte. Og dem har vi alt for mange af. Vi har brug for ulven, mener Casper Krohn. Fra i år udbyder Casper Krohn også workshops, hvor man kan tage med ham ud og fotografere.

Ved Silke Å fotograferede Casper Krohn denne vandstær. - Vandstæren er vintergæst i Danmark og er Norges nationalfugl. Her er den fotograferet med lang lukketid for at gøre vandet silkeblødt. Foto: Casper Krohn

Klog på dyr Den 19-årige naturfotograf har efterhånden også fået opbygget en gedigen viden om dyrene i den danske natur. Inden han tager ud på tur, forbereder han sig grundigt hjemmefra. - Hvis jeg for eksempel vil ud og tage et billede af en kronhjort, så læser jeg op på den i forvejen. Hvor kan jeg se den? Hvad spiser den? Og så videre. Så jeg er forberedt bedst muligt. Dyr er dog ikke altid taknemmelige modeller. Forstået på den måde at de sjældent står stille, når man gerne vil have det. - Fugle er teknisk svære at fotografere. For eksempel en isfugl, som jeg har brugt meget tid på, kan flyve op mod 80 kilometer i timen, så den kan det være svært at få et skarpt billede af. Men den udfordring er også en del af det, der er med til at gøre det sjovt, fortæller Casper Krohn. - Det ville ikke være sjovt, hvis jeg bare kunne gå ud hver dag og tage det billede, jeg gerne vil have. Selv om jeg ikke altid får det billede med hjem, som jeg gik efter, så har jeg haft en stor naturoplevelse alligevel.

En musvåge spejder efter en snack, mens regnen pisker ned. Foto: Casper Krohn

Nye øjne på den danske natur Livet som naturfotograf kan nogle gange være lidt ensomt, men i forskellige fællesskaber, blandt andet på Facebook, udveksler Casper Krohn erfaringer og gode fotodestinationer. Blandt andet har han været i Dyrehaven og fotografere hjorte i brunst sammen med fotovenner fra Norge og Sverige. - Det giver nogle gode oplevelser og noget samvær, siger han. Casper Krohn håber, at folk vil se på den danske natur med nye øjne, når de ser hans billeder. - Jeg tror, at mange i Danmark tager vores natur for givet. Som lille ville jeg gerne flytte til Norge eller Sverige, fordi de har så smuk natur. Men det har vi også i Danmark, hvis vi tager os tiden til at opdage den, siger han. - Personligt elsker jeg den tid på året omkring marts, når hugormene kommer frem fra deres vinterhi. At kravle helt tæt på den med et makroobjektiv er helt fantastisk. Der findes ikke mange af Casper Krohns slags i Danmark, men han er sikker på, at han med hårdt arbejde og tålmodighed nok skal komme til at leve godt af sin hobby. - Om 5-10 år håber jeg, at jeg holder workshops og foredrag over hele Norden, lyder ambitionerne.

Rådyr fotograferet i Sibirien ved Korinth. Foto: Casper Krohn

Fasanen her blev foreviget ved Nørresø. Foto: Casper Krohn

- Mens aftensolen kastede sine varme farver ind mellem træerne i skoven, satte jeg mig ved et væltet grantræ i håb om, at råbukken ville komme frem. I stedet kom denne smukke då frem fra bregnerne, fortæller Casper Krohn. Billedet er taget ved Diernæs. Foto: Casper Krohn

- Vi kender alle historien om den grimme ælling, men jeg synes nu, de er meget smukke, siger Casper Krohn om disse svællinger. Billedet er taget ved Nakkebølle. Foto: Casper Krohn

- Hugormen er Danmarks eneste giftslange, og derfor skal man naturligvis have respekt, men de er meget mere bange for os, end vi er for dem, siger Casper Krohn, der har taget dette billede ved Enebærodde. Foto: Casper Krohn

Rævehvalp under dagens sidste lys. Foto: Casper Krohn