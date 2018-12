Se billederne og video: Kæmpe Luciaoptog lyste op i bymidten

Omkring 1200 var med til at skabe et kæmpe Luciaoptog i Ringe torsdag eftermiddag. Arrangør og idékvinde er fast besluttet på, at det vender tilbage igen næste år.

- Det er hyggeligt med lys, og så synes jeg, at det er vigtigt, at børnene lærer om den her tradition, lyder det fra Sandra Andersen, mens hun gør sig klar til Luciaoptoget og turen fra fritidscentret og ind til Kirkepladsen.

Målet er at skabe Danmarks største Luciaoptog, og store såvel som små trosser kulden for at deltage i begivenheden. Blandt dem Sandra Andersen og børnene Viktor på seks og Anne Sofie på tre år.

Torsdag eftermiddag fandt folk i stor stil vej til bymidten for at skabe Danmarks største Luciaoptog. Op mod 1200 deltog i arrangementet, og det var mere end godkendt for arrangørerne. Foto: Michael Bager

Næsten mundlam idekvinde

Anslået 1200 med lys deltager i Luciaoptoget, og selv om idékvinden, Anne Farup, havde proklameret, at der skulle skabes Danmarks største med 2000 deltagere, så er hun ovenud tilfreds.

- Kan man ikke godt være det med det her?, lyder det spørgende fra Anne Farup, mens hun nikker ud mod den fyldte plads foran kirken.

- Jeg er bare stolt over at bo i den her by. I virkeligheden handler det om at være storhjertet og gøre noget sammen. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, pointerer Anne Farup, som ellers ikke er kendt for at mangle ord.

Fra den tidligere børnebibliotekar i Ringe, Pia Smidt, er der store roser til folkene bag. Hun har selv været ophavskvinde til skøre og anderledes events i byen.

- Det er da fantastisk, og jeg bliver lykkelig over, at der er nogle unge ildsjæle, som laver sådan noget her. Det er skørt, men også sjovt, siger Pia Smidt, som selv er med i optoget og har sin 84-årige nabo med.

De to kan passende vende tilbage igen næste år.

- Det er helt sikkert, at vi gør det her igen næste år. Vores mål med det her var at sætte Ringe på landkortet, og det har vi gjort, smiler Anne Farup, inden Luicasangen sættes i gang fra lastbilscenen af to elever fra Ringe Efterskole.