Se billederne: Svedig tyvstart på Outdoor Sydfyn

600 deltog i Team Run. Den store friluftsevent svømmes for alvor i gang fredag eftermiddag

Faaborg-Midtfyn: Outdoor Sydfyn, årets store friluftsbegivenhed i Faaborg, blev løbet - og svedt - i gang fra havnepladsen torsdag aften, da 600 løbere, satte det lange ben forrest på en smuk tur langs Langelinie og tilbage gennem gågaden.

Ret skal være ret: En stor del af skaren nød turen i adstadigt tempo, og i virkeligheden var det også lidt af en tyvstart, for faktisk sker den officielle åbning først fredag eftermiddag, når 30 havsvømmere hopper i vandet fra skibet "Fylla" og svømmer en km ind til havnebadet og sætter gang i løjerne.

Det er nu ottende gang, begiveheden, der i 2012 startede som Faaborg Outdoor Event, afvikles, og det ventes at omkring 2500 mennesker vil tage del i aktiviterne, et pænt stykke fra den ambitiøse målsætning, der blev fra starten blev sat om at nå 20.000 deltagere i 2020.

Ikke desto mindre er Outdoor Sydfyn støt og roligt vokset i motionisternes bevidsthed, og den aktive weekend sætter sit positive præg på Faaborg. Således er kan Ulrich Bastrup, den nye direktør på Hotel Faaborg Fjord, melde fuldt belagt på byens største hotel, her hvor sæsonen ellers går lidt på hæld.

Team Run, hvor løbere stiller op i hold og løber en 2,4 km lang rute, det antal gange man har kræfter til i løbet af 90 minutter, er en af begivenhedens helt store trækplastre, blandt andet fordi Faaborg-Midtfyn Kommune og masser af foreninger og virksomheder bakker solidt op og kombinerer motion med kollegialt samvær. Og så er det også en kærkommen lejlighed for områdets hurtigste løbeklub, Horne Løbeklub, til at vise gode ben. Gutterne herfra var klart hurtigst på ruten igen i år.

Weekenden igennem er der masser af mulighed for selv at prøve aktiviteter på og ved Havneparken.