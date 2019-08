Flot solskinsvejr fik mange til at lægge vejen forbi havnebadet og de mange Try It-aktiviteter i forbindelse med Outdoor Sydfyn. Flere var enige om, at det er et fedt koncept.

Faaborg: - Jeg fatter ikke, hvordan du kan holde balancen. Jeg falder helt sikkert i vandet. Tiltroen til egne evner er ikke umiddelbart stor hos 18-årige Emilie Kølle, da hun stiller sig op på paddle-boardet og med lidt rystende ben driver ud i kanalen, mens beskeden fra instruktøren på kajen om, at det faktisk er de færrest, der falder i vandet, vist kun trøster lidt. Det er først på eftermiddagen lørdag, og Emilie Kølle er samme med veninderne Freja Bruus (18) og Mille Thomsen (17) i fuld gang med Adventure Race ved Outdoor Sydfyn. - Jeg har prøvet at stå på sådan et board før. Det er vildt sjovt, og jeg elsker alt, hvad der har med vand at gøre, siger Mille Thomsen, mens hun følger venindens færden på vandet. Foruden boardet har dagen budt på orienteringsløb og mountainbike for de tre. Det er en del af de mange Try It-aktiviteter, der tilbydes under eventen. Her kan alle dukke op og kaste sig ud i de forskellige discipliner. - Vi går på adventurelinjen på Oure Kostgymnasium og hørte gennem vores træner, at der var det her. Det er da et mega fedt koncept. Et Adventure Race kan godt tage mange timer, men det gør det ikke her, smiler Mille Thomsen, der kommer fra Tommerup.

Faaborg Havkajakklub stiller med mange af klubbens medlemmer for at instruere i havkajak. Foto: Michael Bager

Havkajak er populært Et stort smil er der også hos Søren Greve, formand for Faaborg Havkajakklub. Det flotte vejr lokker nemlig mange til - og listen med store og små, der gerne vil prøve havkajak, er ganske lang. - Vi har været med i flere år, og det her er en mulighed for at erhverve nye medlemmer, forklarer Søren Greve, mens der gøres klar til at sende et nyt hold ud på havet. I mens brager "You're the one that I want" med Olivia Newton-John og John Travolta ud over havnebadet. Her er 47-årige Kim Møller og en snes andre i gang med, ikke dans, men fire timers spinning til fordel for Børnecancerfonden. - Nu har jeg også fortjent en stor fadøl, siger Kim Møller, mens sveden hagler af manden, der har taget turen til Faaborg fra Vejle. - Det er fint, at vi kan lave sådan noget i forbindelser med det her, siger Kim Møller, mens størstedelen af spinning-folket tager en dukkert efter strabadserne.

I fire timer stegte spinningfolkene ved havnebadet. Foto: Michael Bager

Flere muligheder Det bliver betragtet lidt på afstand af 18-årige Nanna Rye Nielsen. Hun puster ud efter Trail Run, hvor hun har tilbagelagt 25 kilometer i Svanninge Bakker - i øvrigt som den klart hurtigste kvinde. Trail Run er ikke en af Try It-aktiviteterne, men kræver tilmelding. Nanna Rye Nielsen forklarer, at hun har vundet et ophold på skolerne i Oure samt et startnummer til en af konkurrencerne ved Outdoor Sydfyn. Derfor har Adventure Race-udøveren taget turen nord for København til Fyn. - Ellers var det nok lidt langt at tage herned, men det er vildt fedt arrangement. Jeg har snakket med mine venner om, at vi skal køre mountainbike i morgen. Jeg overvejer, om jeg skal prøver orienteringsløb, siger Nanna Rye Nielsen, som allerede har hentet et kort hos Faaborg Orienteringsklub. Flere har dog allerede opgivet sådan en opgave i varmen, og havnebadet er fyldt godt op med badende. Tilbage hos Emilie Kølle ser det ikke ud til, at hun får en badetur, men holder sig fint på paddleboardet. For det adventure-glade trekløver står der flere aktiviteter på programmet. - Der er et par ting mere, vi skal prøve af. Blandt andet noget med en labyrint. Så skal vi skal op og have en is, griner Mille Thomsen. Try It-aktiviteterne og Outdoor Sydfyn fortsætter og slutter søndag.

Store såvel som små benyttede sig af de mange tilbud på pladsen. Foto: Michael Bager

Spejderne er også repræsenteret og kastede sig blandt andet ud i at lave en tømmerflåde. Foto: Michael Bager

Der var også bueskydning efter dyr på stævnepladsen. Foto: Michael Bager

Der blev samlet penge ind til Børnecancerfonden, da godt 20 spinningfolk satte sig i sadlen. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager

Mange fandt vej til havnebadet og de mange Try It-aktiviteter. Nogle var dog mest stemt for at køle af i vandet. Foto: Michael Bager