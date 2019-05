Se billederne: Faaborg er fyldt med korsang

Faaborg: Lørdag formiddag er Faaborg midtby fyldt med sangere i alle afskygninger, og solen kiggede frem lige i rette tid til at være med. Hans Stavnsager indledte Faaborg Korfestival med et par ord, hvor han blandt andet glædede sig over det rige kulturliv, der udfolder sig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det seneste år har jeg været til et par syng-sammen-arrangementer, og man går altid hjem i godt humør. Også i dag kan vi synge sammen, uanset hvilke stemme, vi har, bemærkede han, inden korfestivalen blev sunget i gang.

Dirigent Kirstine Simon-Gaarde sørgede for at holde styr på de cirka 150 sangere, som igen i år sang festivalen i gang med "Morgensang af Elverskud", og herefter fik de mange fremmødte lejlighed til at synge med på "Godmorgen lille land". Jørgen Rasmussen, dirigent for Horne Mandskor og tovholder på festivalen, måtte love, at han næste år ville sørge for, at der var trykt sange nok. For i år måtte flere kigge hinanden over skulderen.

- Jeg havde ellers trykt 100, så man må sige, at fremmødet er imponerende, sagde han.

Det store kor sluttede seancen af med "I Danmark er jeg født", inden sangerne fordelte sig ud i gader og stræder, hvor korene optræder hver for sig.

Faaborgkoret, Faaborg A Capella Kor, Efterklang, Faaborg Gospel, Horne Blandede Kor og Horne Mandskor deltog i festivalen, som i år måtte undvære Brahetrolleborgkoret, der har travlt med en udenlandsrejse.

Korene kan opleves i Faaborgs gader frem til klokken 12. Klokken 14.30 sluttes Faaborg Korfestival med en koncert i Helligåndskirken, hvor alle seks kor deltager. Her vil organist Bo Lerche også glæde tilhørerne med "Praeludium i e-mol" af Nicholaus Bruhns.

Det er kirken, der er arrangør for denne del af festivalen, og der er gratis entre.