Se billederne: 3500 gæster imponerer til livsstilsmesse på Boltinggaard Gods

Der er ikke det, man ikke kan på Boltinggaard Gods i pinsen. For der har været kamp om standene til pinsens livsstilsmesse, og det har gæsterne belønnet ved at møde talstærkt op.

Helt ukendte for arrangørerne er det midtfynske gods dog ikke. De har i de seneste to år afholdt meget populære julemarkeder på stedet.

- Der var godt sus i det, så de mange gæster er en dejlig overraskelse. Jeg synes dog også, at folk var gode til at finde læ, og der var en god summen rundt omkring, siger Claus Haas Petersen.

Lørdagens succes kommer på trods af vejret, der var lige ved at blæse det hele væk.

- Jeg kan se, at vi har haft omkring 3500 gæster i dag. Vores målsætning var 2500, så det må siges at være indfriet, fortæller han.

Ringe: Ifølge direktøren i firmaet CHP event, Claus Haas Petersen, så er pinsens livsstilsmesse på Boltinggaard Gods startet over al forventning.

Boltinggaard gods er for første gang vært for Fyns største livsstilsmesse. Foto: Philip Nordentoft.

Et overflødighedshorn

Uanset hvor man begiver sig hen på Boltinggaards matrikel, render man ind i et eller andet spændende.

Indenfor bugner det med smagsprøver på alverdens lokale og internationale fødevarer. Der er også et stort afsnit med senge, i hvilke man kan få sig en kort skraber, hvis man har spist sig lidt for mæt i ost og pølse fra boderne.

I godsets park står der både stande langs stierne og ude på græsset. Det er blandt andet bilforhandlere, ejendomsmæglere, radiostationer, detailhandlere, madboder og meget andet, man her kan fare vild i.

Derudover er der også en håndfuld forlystelser til børn og barnlige sjæle. Man kan både hoppe på trampolin, køre segway, prøve svævebanen, flyve i helikopter og kaste sig ud i en gennemsigtig bold på vandet.

Faktisk er der så mange forskellige tilbud til livsstilsmessen, at arrangørerne har været nødt til at afvise flere ansøgere.

- Vi er i en situation, hvor der er venteliste til at få en stand til messen. Og så godt, som det lader til at gå i år, vil ventelisten kun antages at blive endnu længere næste år, siger Claus Haas Petersen.

Det er direktørens erfaring fra Valdemars Slot, at besøgstallet stiger i løbet af weekenden. Så søndag og mandag venter han tæt på 5000 mennesker om dagen.