Se billederne: 2000 gymnaster bringer foråret ind i Midtfyns Fritidscenter

Ringe: Foråret lader vente på sig, hvor regn og blæst mest af alt får det til at ligne efterår.

Men søndag kommer foråret for alvor til Midtfyn og til Midtfyns Fritidscenter, hvor 2000 gymnaster, nok det største deltagerantal nogensinde, skal på gulvet for at vise vinterens arbejde frem.

- Jeg glæder mig mest over, at vi er klar, og de mange frivillige har styr på det, siger Lise Lotte Liengaard, der er formand for 1. Hovedkreds/S.G.I Midtfyn.

Det er foreningen, der står bag den populære forårsopvisning, der har mange, mange år på bagen. Den 64-årige formand har selv været med, siden hun var barn.

- Det er både skytter og gymnaster, der arbejder sammen her, og er der afbud eller sygdom, så løser de det, siger Lise Lotte Liengaard, der selv måtte melde forfald med sygdom sidste år.

- Men så tager andre bare over, siger hun.

Præcis klokken 9 bæres fanerne ind, og Lise Lotte Liengaard kan byde velkommen. Et af de første hold på gulvet er Ryslinge Gymnastikforenings Power Spring Mix, hvor 9-årige Jasmin Mikkelsen også er på holdet.

- Det var hårdt, varmt og sjovt, siger den 9-årige efter en veloverstået opvisning foran et stort publikum.

- Jeg var ikke nervøs, for jeg er vant til at være med i dansekonkurrencer, siger Jasmin Mikkelsen.

Helt frem til klokken 20 er der gymnastik i Midtfyns Fritidscenter. De sidste hold på gulvet er Vejstrup Efterskole, og det er klokken 19.40.