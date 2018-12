Se billederne: 140 fik sved på panden, inden det store nytårsknald

Ringe: Mens mange mandag formiddag er i gang med de sidste indkøb og anden klargøring til aftenens store nytårsfest, så vælger 140 store og små en helt anden måde at komme i feststemning på.

De stiller nemlig til start i det traditionsrige motionsløb, Nytårsraketten, som triatlonafdelingen i Ringe Svømme-Klub står bag.

- Det er en tradition, at vi er med. Det er nok femte år, forklarer 14-årige Anna Nevada, som har Amalie Grube på 16 år med.

- Det er hyggeligt og en god måde at slutte året af på, siger den 14-årige.

Hun napper fem kilometer, mens Amalie Grube skal ud på 2,5 kilometer.

- Så er det sjovt, når vi bagefter skal "curle" med chippen (til tidtagning, red.) og ramme nytårsraketten. Gør man det, kan man vinde en præmie, tilføjer Amalie Grube, inden de sammen med 138 andre stiller sig klar ved startstregen kort før klokken 11.

De 140 startende er lidt færre end de tidligere år.

- De 50 vi mangler har nok kigget ud ad vinduet her til morgen, siger formanden for Ringe Svømme-Klub og dagens speaker, Troels Stubager, med henvisning til et ret diset og til tider vådt morgen-/formiddagsvejr.

- Men vi holder fast, og det får os ikke til at nedlægge det. Dem der kommer, får forhåbentlig en dejlig og god oplevelse, siger Troels Stubager, inden han tæller ned til den 9. udgave af Nytårsraketten.

Foruden at "curle" med chippen bydes der naturligvis også på champagne og kransekage efter løbet.