Se alle billederne fra Fester Aaby: Byen festede i bagende sol

Højt humør og solskinsvejr satte rammerne for dette års Fester Aaby, hvor mange kiggede forbi til en kold øl og en lille koncert.

Vester Aaby: Der var travlt i barerne, da der blev afholdt Fester Aaby lørdag. Og det havde både sommervarmen og den festlige stemning nok en andel i.

Under alle omstændigheder blev det slået fast, at Fester Aaby mener det, når de inviterer til fest. God musik, masser af øl til de voksne og rigeligt med slik og sodavand til de mindste satte rammen for den hyggelige stemning på sportspladsen bag Bøgebjerghallen.

Og arrangør Rikke Sørensen kunne ikke have bestilt bedre vejr til de festlige timer.

- Sanne (også en af arrangørerne, red.) siger hvert år, at det ikke bliver regnvejr. Og indtil videre har hun ikke taget fejl, griner Rikke Sørensen, som i år har haft en rolig fornemmelse om forberedelserne.

- Det er altid spændende, om der nu også kommer nogen. Men i år har jeg af en eller anden årsag haft mere is i maven. Det er nok fordi, vi er blevet bedre til at koordinere, hvem der tager sig af hvad, gætter hun.

Mens både hoppeborg, musikalske indslag og ansigtsmaling er elementer, der går igen fra sidste år, havde Pejrup Savværk i år leveret sømblokke, som de især - men ikke udelukkende - mandlige fremmødte prøvede kræfter med.

Musikken blev leveret af blandt andre TV2-kopibandet "Rigtige Mænd" og "Kristian og de gule enker" med Kim Larsen-sange. Derudover spillede de lokale "Posten, Piloten og Pianisten" samt "Hans og Louise".

Det var Polle Fiction-karateren Harske Hubbi, som på syngende fynsk førte de fremmødte igennem de musikalske indslag.