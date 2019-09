Se alle billederne fra Egeskov Marked

Egeskov: Krejlere, kræmmere, ponyejere og alle mulige andre andre godtfolk havde en forrygende lørdag på Egeskov Marked. Vejret var fantastisk, og avisens fotograf var rundt over det hele for at samle nogle indtryk.

Egeskov Marked fortsætter søndag med familiedag, hvor der blandt andet er gratis cirkus-forestillinger med Cirkus Flik-Flak.