Sct. Georgs Gildet inviterer det grå guld til sang og underholdning

Ringe: Sct. Georg Gildet inviterer alle, der er over 65 år, til et eftermiddags- og aftenarrangement i Ringe.

Det holdes torsdag 14. marts fra klokken 14.30 i Sognegården på Søvej 31 i Ringe.

Sct. Georgs Gildet har fået tilskud fra projektet "Et godt ældreliv" til en eftermiddag og aften for ældre over 65 år.

- Eftermiddagen begynder med kaffe og kage, og herefter vil der være sang og underholdning. Dagen slutter med lidt mad med en enkelt øl eller vand klokken cirka 19. Dagen koster 50 kroner, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage og møde andre.

Det fortæller gildemester Karin Petersen fra Palleshavevej 2 i Gestelev i en pressemeddelelse.

- Har du brug for transport, har vi begrænset omfang mulighed for at hjælpe, og af hensyn til maden vil vi gerne have din tilmelding på 62 62 37 83 eller 23 61 71 53.

Det er anden gang, at arrangementet holdes af det lokale Sct. Georgs Gildet. /SH