Scooterkørsel på boldbaner eskalerer: - hvorfor skal de ødelægge det for andre

Unge på scooter har torsdag aften igen kørt boldbaner i Ringe i stykker. Denne gang er det gået hårdere ud over banerne, og boldklubbens postkassen er også blevet ødelagt.

Ringe: Boldbanerne i Ringe og området omkring Midtfyns Fritidscenter er hårdt ramt i disse dage.

I weekenden blev fodboldbanerne i Ringe første gang kørt i stykker, og onsdag gik en "fest" over gevind og endte i lussinger og knallertkørsel inde i fritidscenterets hal. Torsdag aften var unge mennesker på scooter igen kørt ud på fodboldbanerne.

- Det var omkring klokken 22. Det ved jeg, fordi jeg blev ringet op af en af trænerne, som så det. Men da han gik udenfor, kørte de unge drenge væk på deres scooter igen. Det var så mørkt, at træneren ikke kunne se nummerpladen, eller hvem der var, fortæller den tidligere formand for Ringe Boldklub Jack Kyhe, som er nabo til banerne.

- De er kørt ned fra cykelstien ved Aldi og kørt længere ud på banen end sidst. Så har de lavet et par donuts (kørt i cirkler, red.) og så kørt ud igen, siger Jack Kyhe, der onsdag morgen selv gik ned til banerne for at se hærværket.

Han fortæller, at der boldklubbens postkasse også er blevet ødelagt, og samtidig er der blevet smadret mokai-flasker på cykelstien.

- Jeg er dybt frustreret, irriteret, sur og ked af det på samme tid. Jeg ved ikke, hvad filan vi kan gøre. At de unge kører på scooter er fint nok, men hvorfor skal de ødelægge det for andre? Hvorfor skal der smadres flasker på en cykelsti, hvor folk går tur med deres hund, og børn kommer cyklende om morgenen? Jeg forstår det ikke.

Jack Kyhe har som konsekvens nu taget fat i både kommunens Vej og Park-afdeling og SSP, og han håber, at de kan hjælpe med at løse problemet.