Satsede 250.000 kroner og tabte: DF'er er klar til at gøre det igen

Kværndrup: Han satsede stort, selv om han godt vidste, at chancen for at blive valgt til folketinget var forsvindende lille.

På valgaftenen blev muligheden for at blive valgt til Folketinget for DF'eren René Jørgensen fra Kværndrup endnu mindre, da det stod klart, at Dansk Folkeparti ikke bare blødte, men styrtblødte og fik mere end halveret antallet af mandater.

- Det gik jo dårligere end i meningsmålingerne. Det kommer godt nok bag på mig, at vi fik så dårligt et resultat, siger René Jørgensen.

- Men det giver blod på tanden, for jeg er sikker på, at næste gang, dér går vi frem. Og nu har jeg fire år til at komme rundt med mine budskaber på hele Fyn og få markeret mig lidt mere, lyder det ham.

Op mod 250.000 kroner har han brugt på valgkampen. Blandt andet har han hævet familiens kassekredit for at få finansieret flyers og busreklamer.

- Det har været det hele værd. Mit mål var, at jeg på valgdagen skulle kunne sige, at jeg ikke kunne have gjort mere. Jeg kunne ikke have gjort mere. At det så var lige denne gang, hvor vi fik sådan en vælgerlussing, det er så bare ærgerligt.

- Selvfølgelig er man lidt mat i sokkerne, men det er ikke over mig selv. Det er over partiets tilbagegang, siger René Jørgensen, da avisen fanger ham på et hotel i København.

Han tilbragte nemlig valgaftenen på Christiansborg.

- Det var da hyggeligt, men vi blev da overraskede. Det var lidt uvirkeligt, lyder det fra René Jørgensen med henvisning til resultatet.