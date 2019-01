Sara fra Rudme går den ekstra mil: Besteg Kilimanjaro for syge børn

38-årige Sara Devantier tog en drastisk beslutning, da hun blev gjort opmærksom på, at hospitalsindlagte børn ofte kæmper med andre ting ud over deres sygdom - hun ville bestige Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, for at samle ind til Legeheltene, der gør en stor forskel for indlagte børn.

- Signe fra Legeheltene på Odense Universitetshospital fortalte om deres arbejde. Jeg blev dybt rørt over hendes ord. Jeg sad og græd lidt på bagerste række med mit glas hvidvin i hånden og tænkte, hvor er vi bare privilegeret over at have det så godt. Jeg blev meget rørt over, at Signe fortalte om alle de her børns hverdag, der er indlagte på landets hospitaler, og det gjorde, at jeg selv blev enormt taknemmelig over, hvor let vi selv har det i vores familie, hvor de største problemer, vi har, er vasketøj og madpakker - som jo egentlig ikke er problemer, men blot hverdag, siger 38-årige Sara Devantier, der er født og opvokset i Rudme. Hun bor nu i Harreskov, nord for København, sammen med sin mand, Sune Olsen, fra Ryslinge, og deres to børn på henholdsvis 5 og 7 år.

De fleste har heldigvis raske og sunde børn, og behøver hverken at kæmpe med sygdom eller hvordan man takler et liv med hospitalet som sit sekundære hjem - men det er ikke alle, der er lige så privilegeret. Det gik for alvor op for Ryslinge bysbarnet Sara Devantier, der er medejer af Poul Stig Briller på Frederiksberg, da hun sad til en sponsoraften og fik at vide, hvad firmaets sponsorpenge egentligt gik til.

Jeg vidste godt, at der er syge børn i Danmark, men jeg kendte ikke til de problematikker, syge børn kæmper med, ud over deres sygdom. Eksempelvis lavt selvværd, fordi de ikke føler sig som andre børn, når de ligger der på hospitalet. Nogle har depressioner og mister livslysten, fordi de ikke bliver stimuleret fysisk og psykisk. Legeheltene giver forældrene et tiltrængt pusterum og børne en pause fra at være syg.

Sara Devantier (til højre) og veninden Rikke Sass-Nielsen (til venstre) besteg Kilimanjaro sammen med en gruppe på i alt 36 danskere, der samlede ind for Climb for Charity. Privatfoto

Får børn ud af sygesengen

- Jeg vidste godt, at der er syge børn i Danmark, men jeg kendte ikke til de problematikker, syge børn kæmper med, ud over deres sygdom. Eksempelvis lavt selvværd, fordi de ikke føler sig som andre børn, når de ligger der på hospitalet. Nogle har depressioner og mister livslysten, fordi de ikke bliver stimuleret fysisk og psykisk. Legeheltene giver forældrene et tiltrængt pusterum og børne en pause fra at være syg - Legeheltene giver børnene mulighed for at opleve, at de er børn. De giver dem selvtillid og udfordrer dem, siger hun.

Efter mødet med Signe fra Legeheltene følte Sara Devantier, der selv har to sunde og raske børn, at hun måtte gøre noget for at hjælpe dem, der ikke er lige så privilegeret som hende.

- Jeg fik et behov for at give noget igen og støtte det formål, som jeg synes er helt fantastisk. Den aften gav min veninde og jeg hånd på, at vi skulle bestige Kilimanjaro for at samle ind til Legeheltene, siger hun.