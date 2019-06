Sankthans: Sol, sommer og sang med pigekor

Når TV 2 Charlie sender sankthans aftenreportage fra Egeskov er det Ringe Kirkes Pigekor, der synger for på Midsommervisen.

Ringe: Når Ringe Kirkes Pigekor synger for på Midsommervisen ved Egeskov Slot søndag 23. juni er det også afslutningen på et travlt år for koret, hvor kulminationen var 50-års jubilæet i april.

Ringe Kirkes Pigekor består af 20 piger, hvis primære opgave er at synge til gudstjenesterne i Ringe Kirke. Koret har ved siden af haft en ret omfattende koncertvirksomhed med kirkekoncerter, og koret bruges også ved mange andre lejligheder; fester, forretningsindvielser og åbningskoncerter.

Det er da heller ikke første gang, koret optræder på TV eller i radioen. Det er blevet til mange indslag gennem årene, senest i udsendelserne "2 kokke og nogle fisk" og "Shanes jul" på Egeskov.

Koret er udnævnt til at være spydspidskor i Den fynske Sangskole, som blandt andet arbejder for at udbrede og højne sangglæden både bredt og elitært.

Pigekorsangerne modtager undervisning i solosang og arbejder med udefrakommende dirigenter og jævnligt også med DR Pigekorets koreograf.

Koret har tilknyttet en fødekæde. Juniorkoret, der består af piger fra 4. klasse og opefter, som også modtager både solosangs- og hørelæreundervisning og et Spirekor fra 1.-3. klasse, som også modtager særskilt hørelæreundervisning.

Det er netop i disse dage tid til at tilmelde sig til den kommende korsæson. Det er gratis og de ældste piger modtager løn for at varetage salmesangen i Ringe Kirke.