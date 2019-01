Midtfyn: Gennem hele året skal der synges nye salmer i kirkerne i Midtfyns Provsti. Kendskabet til de nyere salmer er nemlig ikke så stort - og skønt mange af de gamle er gode, er de altså også ved at være flere hundrede år gamle.

Derfor er præsterne i Midtfyns Provsti gået sammen om at synge nogle af de nye salmer ind.

Der bliver i alt fire foredrag i løbet af året 2019 med nogle af landets mest anerkendte nulevende salmedigtere. Det næste er med Lisbeth Smedegaard Andersen, som kommer til Ringe sognegård 19. marts.

Og den første af i alt ni sangtimer, hvor der især bare skal synges, bliver holdt i Gestelev kirke 30. januar kl. 16.30-17.30. Her er Janne Wind, som har skrevet melodier til både nye og gamle salmer, med på klaveret og vil også fortælle lidt om melodiernes betydning for salmerne. Den lokale præst, Kamille Nygård, præsenterer salmerne.

Målet er ikke at haste en masse ukendte salmer igennem. I stedet får man mulighed for lære et mindre udvalg, så der er tid til at opleve tekster og melodier.