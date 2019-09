Sang og fortælling om Svanninge

Svanninge: Der afholdes fredag den 6. september klokken 19 et arrangement i aulaen på Svanninge Skole med familien Lynghøj, hvor Henning Lynghøj, som er en festlig og spændende fortæller, beretter fra det gamle Svanninge, og hans datter, Annette Lynghøj, som er et alsidigt musikalsk talent, synger og spiller. Tilmelding ses gerne af hensyn til mulighed for servering, men man kan dog godt også blot møde op.

Arrangementet er en del af sognets høstfestival, om man skal være opmærksom på, at stedet for arrangementet er ændret.