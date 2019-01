Ringe: Menighedsrådet i Ringe inviterer endnu engang til sangeftermiddag i sognegården. Det sker mandag 14. januar fra kl. 14-16. Denne gang er det Gurli Sørensen, der står for valget af sange.

- Det er altid dejligt at synge og især at synge sammen med andre. Denne eftermiddag har jeg valgt sange, der berører emnet kærlighed. Kærlighed til og fra mangt og meget, for eksempel livet, det at synge, andre mennesker, Gud, mit land, verden, min hund og naturen, skriver hun i en pressemeddelelse.

Der er både folkeviser, salmer, danske sange og revyviser på programmet.

