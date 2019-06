Sang-eftermiddage: Carl Nielsens Barndomshjem inviterer til fællessang

Carl Nielsens Barndomshjem inviterer til sangeftermiddage, som det er gratis at deltage i, når den almindelige entré til museet er betalt.

Nr. Lyndelse: Museet Carl Nielsens Barndomshjem er genåbnet i en ny skikkelse.

- Det er med større fokus på musikken og den ægte stemning fra dengang, da familien Nielsen boede i det idylliske hus.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse om arrangementer med fællessang.

- Der er hyggelig og fornøjelig fællessang torsdag 20. juni kl. 14-15 i Carl Nielsens Barndomshjem, Odensevej 2A, Nr. Lyndelse. Kan man ikke lige nå det, er der også mulighed for at synge med 15. august og 19. september.

I Danmark er der tradition for fællessang:

- Vi bruger sang i mange forskellige sammenhænge i det private og i det offentlige rum. Vi er derudover heldige at have en højskolesangbog, der kan være med til at fastholde den tradition, står der i pressemeddelelsen.

Carl Nielsen har i høj grad været med til at forme og præge højskolesangbogens repertoire, og det er på den baggrund, at Carl Nielsens Barndomshjem indbyder til en række sangeftermiddage.

Museumsinspektør Ida-Marie Vorre vil til hver gang tilrettelægge et program, der vækker genkendelsens glæde samtidig med, at kendskabet til højskolesangbogens nye og gamle sange udvides.

Der vil være nogle sange af Carl Nielsen, men alle mulige andre komponister får også plads.

- Der vil også hver gang være mulighed for at komme med forslag og ønsker til sangvalget, så det personlige forhold til sangene kommer i fokus. Det vil være lige i Carl Nielsens ånd, fortæller Ida-Marie Vorre.

Det er gratis at deltage, når den almindelige entré til museet er betalt. /SH