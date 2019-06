Samlingssted for familier i Ferritslev-Rolfsted indvies med fest

Ferritslev-Rolfsted: En gruppe lokale borgere ønskede et sted, hvor børnefamilier kunne lege, mødes og knytte bånd. De tog arbejdshandskerne på, søgte fonde og nu står Byparken med legeplads og bålhytte færdig - og det skal fejres, fastslår initiativtagerne.

Det sker ved en indvielsesfest lørdag 15. juni i forbindelse med årets Dyssefest.

Hvis man brændende ønsker sig noget, så må man selv i arbejdstøjet. Det kan medarrangør Camilla Banke Rasmussen skrive under på.

- Vi ønskede et mødested for børnefamilierne i området, og nu står vi med en lækker bålhytte og en legeplads. Det er virkelig fedt for området, at det er lykkedes, erklærer hun i en pressemeddelelse.

Festen foregår kl. 10-16 ved Fritidshuset. Her spiller fem lokale bands op til en dag med forskellige børneaktiviteter som gadeteater, forhindringsbane og ansigtsmaling. Derudover står den lokale spejdergruppe for snobrød og pandekager, Fritidshuset serverer kaffe og kage, og Brugsen står klar med frokost kl. 12.